دبئی میں آرمینیائی سرمایہ کاری 38 کروڑ 30 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی

یریوان، 24 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی چیمبرز کے بین الاقوامی تعلقات کے ایگزیکٹو نائب صدر سالم الشامسی کے مطابق، سال 2018 سے 2024 کے دوران دبئی میں آرمینیائی سرمایہ کاری کا حجم تقریباً 383 ملین امریکی ڈالر (یعنی ایک ارب 40 کروڑ درہم سے زائد) تک پہنچ گیا ہے۔
انہوں نے یہ بات ایمریٹس نیوز ایجنسی (وام) سے گفتگو کے دوران کہی، اور بتایا کہ 2025 کی پہلی ششماہی میں 79 نئی آرمینیائی کمپنیاں دبئی چیمبر آف کامرس کی رکن بنیں، جس کے بعد فعال آرمینیائی کاروباری اداروں کی مجموعی تعداد 500 تک جا پہنچی۔
سالم الشامسی نے کہا کہ آرمینیائی کمپنیوں کی تیز رفتار رجسٹریشن اس بات کا ثبوت ہے کہ دبئی کے کاروباری ماحول پر عالمی اعتماد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو دبئی کی حیثیت کو ایک عالمی سرمایہ کاری مرکز کے طور پر مزید مستحکم کرتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ دبئی اور آرمینیا کے درمیان غیر تیل تجارت 2024 میں 7 ارب امریکی ڈالر (25.7 ارب درہم) تک پہنچ گئی، جو 2023 کے مقابلے میں 76 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ یہ پیش رفت دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ اور دوطرفہ تعاون کی مضبوط رفتار کی عکاسی کرتی ہے۔
الشامسی نے بتایا کہ دبئی چیمبرز کا وفد 22 سے 23 اکتوبر تک یروان میں ہونے والے تجارتی مشن میں شرکت کر رہا ہے، جس میں 16 اماراتی کمپنیاں شامل ہیں۔ یہ کمپنیاں خوراک، زراعت، ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور آرمینیائی منڈی میں سرمایہ کاری اور تجارت کے نئے امکانات تلاش کر رہی ہیں۔
سالم الشامسی نے کہا کہ آرمینیائی منڈی اماراتی کاروبار کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پالیسیوں میں نرمی اور کاروباری مواقع میں اضافہ ہو رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ آرمینیا میں صارفین کی مصنوعات، لاجسٹکس، ہوٹلنگ، خوراک و مشروبات، آئی سی ٹی اور کنسلٹنگ سروسز جیسے شعبے اماراتی سرمایہ کاروں کے لیے بہترین امکانات فراہم کرتے ہیں۔