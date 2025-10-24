وزیرِ مملکت نورا الکعبی کی پیرس میں فیمینسٹ فارن پالیسی کانفرنس میں شرکت

پیرس، 24 اکتوبر، 2025 (وام)--وزیرِ مملکت نورا الکعبی نے فیمینسٹ فارن پالیسی پر چوتھی وزارتی کانفرنس میں شرکت کی، جو 22 سے 23 اکتوبر کو پیرس، فرانس میں منعقد ہوئی۔
یہ کانفرنس جس کا کانفرنس کا موضوع، “ہم خواتین اور بچیوں کے حقوق کے دفاع کے لیے کیسے متحد، متحرک اور مزاحمت کر سکتے ہیں؟” تھا، فرانسیسی حکومت کی میزبانی میں منعقد کی گئی، جس کا مقصد خواتین کے حقوق کے فروغ اور صنفی مساوات کے حصول کے لیے عالمی کوششوں کو مزید مضبوط بنانا تھا۔
اس چوتھی ایڈیشن میں پچاس سے زائد ممالک کے سیاسی رہنما، بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے، ترقیاتی بینکوں، سول سوسائٹی، تحقیقی اداروں اور فلاحی تنظیموں کے ارکان نے شرکت کی۔ کانفرنس نے خواتین کے حقوق اور مساوات کے حوالے سے سابقہ اجلاسوں کے نتائج کو آگے بڑھانے پر توجہ دی۔
اس کانفرنس کا انعقاد بیجنگ اعلامیہ اور پلیٹ فارم برائے ایکشن کی 30ویں سالگرہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1325 کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوئی جو کہ ایک تاریخی دن ہے۔
یہ دونوں عالمی دستاویزات خواتین کے حقوق، بااختیاری، عوامی شمولیت اور تشدد کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔
کانفرنس میں متحدہ عرب امارات کی شرکت اس بات کا مظہر ہے کہ ملک صنفی مساوات اور خواتین و بچیوں کے بااختیار بنانے کو اپنی ترجیحات میں سرفہرست رکھتا ہے۔
یو اے ای نے بین الاقوامی سطح پر بارہا اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے فروغ، فیصلہ سازی میں شمولیت، اور پائیدار ترقی میں مساوی کردار کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔