بحرین میں تیسرے ایشیائی یوتھ گیمز میں یو اے ای کے چھ تمغے، مجموعی طور پر ساتویں پوزیشن

منامہ، 25 اکتوبر 2025 (وام)--تیسرے ایشیائی یوتھ گیمز میں متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے اپنی شاندار کارکردگی کے ذریعے کل چھ تمغے جیت کر مجموعی طور پر ساتویں پوزیشن حاصل کر لی۔
اماراتی کھلاڑیوں نے تین طلائی، ایک چاندی، اور دو کانسی کے تمغے اپنے نام کیے، جو ملک کی نوجوان نسل کی کھیلوں میں بڑھتی ہوئی کامیابیوں کا مظہر ہیں۔
مکسڈ مارشل آرٹس (ایم ایم اے) کے مقابلوں میں یو اے ای کے کھلاڑیوں نے دو تمغے حاصل کیے۔ سالم الحمود نے 75 کلوگرام کیٹیگری میں طلائی تمغہ جیتا، جبکہ غلا الحمادی نے 50 کلوگرام خواتین کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اسی طرح اماراتی ایتھلیٹکس ٹیم نے بھی چار تمغے جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔
اماراتی جیو جِٹسو فیڈریشن کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر مبارک صالح المنہالی نے نوجوان کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ، “یہ کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ملک نے نوجوان صلاحیتوں پر جو سرمایہ کاری کی ہے، وہ درست سمت میں جا رہی ہے۔”
یو اے ای ان کھیلوں میں 19 مختلف اسپورٹس میں حصہ لے رہی ہے، جہاں 45 ممالک کے 5,000 سے زائد کھلاڑی شریک ہیں۔