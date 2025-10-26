خلیجی ممالک کی معیشت میں سال 2025 کی پہلی سہ ماہی کے دوران مثبت ترقی

مسقط، 26 اکتوبر 2025 (وام)--خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے شماریاتی مرکز (GCC-Stat) کی تازہ رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک کی معیشتوں نے سال 2025 کی پہلی سہ ماہی میں مثبت ترقی ریکارڈ کی ہے، جو خطے میں اقتصادی استحکام اور پائیدار ترقی کی مسلسل پیشرفت کو ظاہر کرتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، جی سی سی ممالک کا مجموعی اسمیاتی جی ڈی پی تقریباً 588.1 ارب امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 5.7 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے۔
جبکہ حقیقی جی ڈی پی 466.2 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جو سالانہ 3 فیصد کی شرح سے ترقی کی علامت ہے۔
اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام خلیجی ممالک نے 2025 کی پہلی سہ ماہی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں مثبت اقتصادی نمو حاصل کی۔
تیل کا شعبہ اب بھی معیشت میں سب سے بڑا حصہ دار ہے جو مجموعی قومی پیداوار کا 22.9 فیصد بنتا ہے،
اس کے بعد مینوفیکچرنگ (صنعتی پیداوار) کا حصہ 12.7 فیصد اور ہول سیل و ریٹیل ٹریڈ (تجارتی شعبہ) کا 9.6 فیصد ہے، جبکہ دیگر سرگرمیوں کا مجموعی حصہ 26.7 فیصد رہا۔
رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ مثبت کارکردگی خلیجی ممالک میں اقتصادی تنوع کے فروغ اور غیر تیل شعبوں میں مسلسل ترقی کی عکاسی کرتی ہے، جو طویل المدتی معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔