رأس الخیمہ کے حکمران کی قیادت کے پندرہ سال مکمل، ترقی و خوشحالی کا نیا باب

رأس الخیمہ، 26 اکتوبر، 2025 (وام)--رأس الخیمہ کے ولی عہد عزت مآب شیخ محمد بن سعود بن صقر القاسمی نے کہا کہ عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی کے رأس الخیمہ کی قیادت سنبھالنے کی پندرہویں سالگرہ ایک قومی فخر کا موقع ہے، جو ترقی، کامیابیوں اور ہمہ جہت تبدیلیوں کی علامت ہے۔
اپنے پیغام میں ولی عہد نے کہا کہ گزشتہ پندرہ برسوں میں شیخ سعود بن صقر القاسمی کی دور اندیش اور عوام دوست قیادت نے رأس الخیمہ کو ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ان کی قیادت کا بنیادی محور عوام کی فلاح، شہریوں کا بااختیار بنانا، اور معاشرتی خوشحالی کو یقینی بنانا رہا ہے، جس کے نتیجے میں امارت کی قومی اور عالمی سطح پر مسابقتی حیثیت مزید مضبوط ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پچھلے چند برسوں میں رأس الخیمہ نے اقتصادی، شہری، اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں بے مثال ترقی حاصل کی، جس سے رأس الخیمہ متحدہ عرب امارات کی اتحاد کی کامیاب داستان میں ایک اہم ستون بن چکی ہے۔ یہ ترقی امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں ملک کے مجموعی ترقیاتی سفر کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
اپنے پیغام کے اختتام پر شیخ محمد بن سعود بن صقر القاسمی نے شیخ سعود بن صقر القاسمی کو دلی مبارکباد پیش کی اور دعا کی کہ، “اللہ تعالیٰ انہیں صحت، دراز عمر، اور مزید کامیابیوں سے نوازے تاکہ وہ رأس الخیمہ کی ترقی و خوشحالی کے سفر کو مزید آگے بڑھا سکیں۔”