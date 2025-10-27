دبئی میں یو اے ای۔افریقہ ٹورزم انویسٹمنٹ سمٹ 2025 کا آغاز

دبئی، 27 اکتوبر، 2025 (وام)--یو اے ای۔افریقہ ٹورزم انویسٹمنٹ سمٹ 2025 پیر کے روز دبئی میں "پائیدار ترقی کے لیے پل بنانا" کے عنوان کے تحت شروع ہوا۔ یہ اجلاس فیوچر ہاسپیٹیلٹی سمٹ (ایف ایچ ایس ورلڈ 2025) کا حصہ ہے، جسے دی بینچ کی جانب سے منظم کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد متحدہ عرب امارات اور افریقی ممالک کے درمیان اقتصادی و سیاحتی تعاون کو مضبوط بنانا اور سیاحت کے شعبے میں مشترکہ سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔
یہ تقریب مدینت جمیرہ ہوٹل دبئی میں منعقد کی جا رہی ہے، جہاں شرکت کرنے والے ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کے فروغ، پائیدار ترقی کے راستے تلاش کرنے، اور سیاحت سے منسلک صنعتوں کے استحکام پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں پائیدار سیاحت کے فروغ، انفراسٹرکچر کی ترقی، اور اسٹریٹجک سرمایہ کاری میں توسیع پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ افریقہ میں سرمایہ کاری کے امکانات اور اس عمل میں متحدہ عرب امارات کے شراکتی کردار کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔
سمٹ میں 350 سے زائد شرکاء شریک ہیں جن میں عالمی رہنما، سرکاری وزراء، پالیسی ساز، سرمایہ کار اور کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ شرکاء کا تعلق متحدہ عرب امارات اور 53 افریقی ممالک سے ہے۔ یہ اجلاس تجربات کے تبادلے، بہترین طریقہ کار کی شیئرنگ، اور مستقبل کی شراکت داریوں کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے۔
یہ کانفرنس عالمی سیاحت کے فروغ اور پائیدار و جامع ترقی کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے قائدانہ کردار کو نمایاں کرتی ہے۔ اجلاس میں سیاحت کے شعبے سے متعلق سرمایہ کاری، فنانسنگ، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، مہمان نوازی، اختراعی سیاحتی خدمات اور پائیدار ترقی جیسے موضوعات پر تفصیلی بحث کی جا رہی ہے۔