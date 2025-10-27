امارات ہلال احمر کی جانب سے یمن میں ضرورت مند خاندانوں کو غذائی امداد کی تقسیم جاری

ابوظہبی، 27 اکتوبر 2025 (وام)--امارات ہلالِ احمر نے یمن کے مختلف صوبوں میں اپنی انسانی و امدادی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے ضرورت مند خاندانوں میں غذائی پیکج تقسیم کیے۔ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمنی عوام کی مدد کے لیے جاری وسیع تر انسانی پروگرام کا حصہ ہے۔
تقسیم کیے گئے پیکجوں میں روزمرہ ضروریاتِ زندگی کی بنیادی غذائی اشیاء شامل تھیں، جو خاندانوں کی فوری ضروریات پوری کرنے اور زندگی کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے فراہم کی گئیں۔
مستفید ہونے والے شہریوں نے متحدہ عرب امارات کی قیادت، حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا اور ان کے مسلسل تعاون کو بھائی چارے اور انسانیت کی اعلیٰ مثال قرار دیا۔
امارات ہلالِ احمر نے بتایا کہ یہ مہم خوراک کی سلامتی کو مضبوط کرنے اور کمزور طبقوں کی مدد کے لیے ایک جامع منصوبے کا حصہ ہے۔
یہ اقدام یو اے ای کے دیرینہ انسانی جذبے، امدادی عزم، اور عالمی سطح پر ضرورت مندوں کی مدد کے عکاس کے طور پر سامنے آیا ہے، جو نہ صرف یمن بلکہ دیگر ممالک میں بھی انسانیت کے فروغ کے لیے متحدہ عرب امارات کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔