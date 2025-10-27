یورپی کونسل کے صدر کی چینی وزیراعظم سے ملاقات، دوطرفہ تعلقات اور عالمی تعاون پر گفتگو

کوالالمپور، 27 اکتوبر 2025 (وام)--یورپی کونسل کے صدر انطونیو کوسٹا نے چینی وزیراعظم لی کیانگ سے آسیان سمٹ کے موقع پر ملاقات کی،جس میں یورپی یونین اور چین کے دوطرفہ تعلقات اور مختلف عالمی و کثیرالجہتی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے بعد جاری بیان میں صدر کوسٹا نے کہا کہ یورپی یونین چین کے ساتھ تعمیری اور مستحکم تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، اور دونوں فریقوں کے درمیان عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا ہے۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ، “موسمیاتی عمل (کلائمٹ ایکشن) کو ہمارے ایجنڈے میں سب سے اوپر رہنا چاہیے۔
آئندہ سال برازیل میں ہونے والی کوپ30 کانفرنس یورپی یونین اور چین کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ عالمی ماحولیاتی اقدامات میں مشترکہ قیادت کا مظاہرہ کریں۔”
صدر کوسٹا نے مزید کہا کہ یورپی یونین اور چین کے درمیان حالیہ سمٹ کے نتائج پر عملی پیشرفت ضروری ہے تاکہ دونوں فریقوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں توازن قائم کیا جا سکے۔