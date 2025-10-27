ایم42 کا سعودی عرب میں باضابطہ آغاز کا اعلان

ریاض، 27 اکتوبر، 2025 (وام)--عالمی سطح پر معروف ہیلتھ کیئر ادارے ایم42 نے سعودی عرب میں اپنی باضابطہ شمولیت ‘ایم42 سعودی عرب’ کا اعلان کیا ہے، جو مملکت کے ساتھ اس کی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ اعلان ریاض میں منعقدہ گلوبل ہیلتھ ایگزیبیشن کے دوران کیا گیا۔
ایم42 طویل عرصے سے سعودی وزارتِ صحت کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور 33 شہروں میں 40 سے زائد "Diaverum" کلینکس چلا رہا ہے جو گردوں کے امراض کے علاج کے لیے خدمات فراہم کر رہے ہیں۔
نئی شاخ ‘ایم42 سعودی عرب’ ان کلینکس کے ذریعے ری نل کیئر خدمات جاری رکھے گی اور جدید طبی شراکت داریوں، مریضوں کی جامع دیکھ بھال، ملٹی اوومکس، آبادی کی صحت کے پروگرامز، اور ڈیجیٹل انضمام کے منصوبوں پر بھی کام کرے گی۔
یہ اقدام سعودی عرب کے وژن 2030 کے تحت صحت کے شعبے میں تبدیلی اور جدیدیت کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔
ایم42 نہ صرف مملکت میں بلکہ پورے خطے میں اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے۔ کمپنی نے حال ہی میں اردن میں پہلا ورچوئل اسپتال قائم کیا ہے اور بحرین میں طویل مدتی نگہداشت کی خدمات فراہم کر رہی ہے۔
یہ اقدامات ایم42 کے علاقائی صحت کے نظام کو ڈیجیٹل اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔