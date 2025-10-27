شارجہ کے حکمران کا امیری فرمان، شارجہ اسپورٹس کونسل کی تشکیل

شارجہ، 27 اکتوبر 2025 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآت شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے امیری فرمان جاری کرتے ہوئے شارجہ اسپورٹس کونسل کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔
فرمان کے مطابق، کونسل کی سربراہی شیخ ڈاکٹر خالد بن حمید بن صقر القاسمی کریں گے، جو کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔
مزید آٹھ اراکین کی تقرری بھی کی گئی ہے جن کے نام درج ذیل ہیں:
۱۔ ڈاکٹر عبداللہ عبدالرحمن یوسف بن سلطان
۲۔ عادل صالح یوسف الحمادی
۳۔ عبداللہ سلطان الضاحی المطروشی
۴۔ عبداللہ محمد المالح الفزاری
۵۔ عمر حسن علی بن حنیفہ
٦۔ ڈاکٹر عبدالرحمن محمد الیاسی
۷۔ ڈاکٹر سیف احمد سیف خلف الزعابی
۸۔ حنان محمد المحمود