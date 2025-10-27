شارجہ کے حکمران نے شارجہ اسپورٹس کلب بورڈ کو تحلیل کرنے کا حکم نامہ جاری کردیا

شارجہ، 27 اکتوبر، 2025 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے انتظامی فرمان جاری کرتے ہوئے شارجہ اسپورٹس کلب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تحلیل کرنے کا حکم دیا ہے۔
فرمان کے مطابق، محمد جمعہ بن ہندی کو شارجہ اسپورٹس کلب کے نئے چیئرمین کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کلب کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کریں اور آئندہ مرحلے کے لیے انتظامی ذمہ داریاں سنبھالیں۔
یہ فیصلہ 27 اکتوبر 2025 کو جاری کیا گیا، جس کے تحت موجودہ بورڈ کی تحلیل فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔
مزید برآں، ایک نیا انتظامی فرمان بعد ازاں جاری کیا جائے گا، جس میں نئے بورڈ کی باضابطہ تشکیل اور اس کی انتظامی و عملی ذمہ داریوں کی وضاحت کی جائے گی، تاکہ شارجہ شہر میں کھیلوں کے اداروں کی گورننس فریم ورک کے مطابق شفافیت اور مؤثریت کو یقینی بنایا جا سکے۔