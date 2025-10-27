ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید سے اوریکل کے شریک سی ای او مائیک سیسیلیا کی ملاقات

ابوظہبی، 27 اکتوبر، 2025 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے عالمی رہنما ادارے "اوریکل" کے شریک چیف ایگزیکٹو آفیسر مائیک سیسیلیا سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران ابوظہبی کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایجنڈے کے مطابق تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس کا مقصد جدید ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت کی تعمیر ہے۔ گفتگو میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ، مصنوعی ذہانت، نجی شعبے کے ساتھ شراکت داریوں کے فروغ اور امارت کے اہم شعبوں میں ڈیجیٹل تبدیلی کو مزید آگے بڑھانے پر زور دیا گیا۔
اس موقع پر محکمہ گورنمنٹ انیبلمنٹ ابوظہبی کے چیئرمین احمد تمیم الکتب، اور ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکریٹری جنرل اور ولی عہد کے دفتر کے چیئرمین سیف سعید غباش بھی موجود تھے۔