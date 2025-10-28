اقوام متحدہ کا سائبر کرائم کنونشن: 65 ممالک کے دستخط، انسانی حقوق کے تحفظ کی نئی امید

نیویارک، 28 اکتوبر، 2025 (وام)--اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیریس نے 65 ممالک کی جانب سے پہلے ’’یو این سائبر کرائم کنونشن‘‘ پر دستخط کیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک ’’اہم سنگِ میل‘‘ اور ’’طاقتور آلہ‘‘ قرار دیا ہے جو آن لائن انسانی حقوق کے تحفظ میں مددگار ثابت ہوگا۔
گوتیریس نے اس معاہدے کو جدید سائبر جرائم کے خلاف جنگ میں ایک فیصلہ کن قدم قرار دیا، تاہم انہوں نے زور دیا کہ معاہدے پر دستخط کے بعد ممالک کو اس کی توثیق اور مؤثر نفاذ کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔
اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ یہ کنونشن سرحد پار قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون کو بہتر بنائے گا اور ایسے پیچیدہ آن لائن جرائم اور فراڈ کے خلاف کارروائی میں مدد دے گا جو افراد اور معیشتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیریس کے مطابق، ’’یو این سائبر کرائم کنونشن ممالک کو ایک نیا طاقتور ذریعہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ سائبر جرائم کی روک تھام اور مقابلے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے تحفظ کو بھی یقینی بنا سکتے ہیں۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سرحدوں کے پار ڈیجیٹل شواہد کے تبادلے کی اجازت دیتا ہے جو اب تک انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ، ’’یہ معاہدہ 24 گھنٹے کام کرنے والے بین الاقوامی تعاون کے نیٹ ورک کی بنیاد رکھتا ہے تاکہ ممالک چوری شدہ اثاثوں کا سراغ لگا سکیں، مجرموں کی شناخت کر سکیں اور غیر قانونی فنڈز کی واپسی ممکن بنا سکیں۔‘‘