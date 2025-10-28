متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی حیفہ بنت ترکی کے انتقال پر سعودی فرمانروا سے تعزیت

ابوظہبی، 28 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے خادمِ حرمین شریفین، شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔
اپنے پیغام میں انہوں نے شہزادی حیفہ بنت ترکی بن محمد بن سعود الکبیر کے انتقال پر دلی افسوس اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی عدالت کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی سعودی فرمانروا کے نام تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔