متحدہ عرب امارات کی سوئٹزرلینڈ میں ’’گیلیون ہیومن رائٹس ڈائیلاگ‘‘ کی مشترکہ میزبانی، خواتین کے حقوق اور صنفی مساوات پر زور

گیلیون، سوئٹزرلینڈ، 28 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے چین، اسپین، مراکش اور یونیورسل رائٹس گروپ کے ساتھ مل کر گیلیون میں منعقد ہونے والے 11ویں ’’گیلیون ہیومن رائٹس ڈائیلاگ‘‘(Glion XI) کی مشترکہ میزبانی کی۔ یہ اجلاس 2025 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر گیلیون میں منعقد ہوا۔
اس سال کا موضوع ’’بیجنگ کے 30 سال: خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے فروغ اور صنفی مساوات کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نظام کو متحرک کرنا‘‘ تھا جو 1995 کی ’’بیجنگ ڈیکلیریشن اینڈ پلیٹ فارم فار ایکشن‘‘ کی 30ویں سالگرہ کی یاد میں منایا گیا۔
یہ اجلاس متحدہ عرب امارات کے اس عزم کی تجدید کرتا ہے کہ وہ کثیرالجہتی تعاون کے فروغ اور عالمی انسانی حقوق کے نظام میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا، بالخصوص خواتین کے بااختیار بنانے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے۔
جنیوا میں اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے لیے متحدہ عرب امارات کے مستقل نمائندےجمال المشرح نے افتتاحی اجلاس میں کلیدی خطاب کرتے ہوئے خواتین کے بااختیار بنانے میں امارات کی کامیابیوں اور عالمی سطح پر صنفی مساوات کے فروغ میں اس کے قائدانہ کردار کو اجاگر کیا۔
انہوں نے کہا کہ، ’’خواتین اور لڑکیوں کے حقوق میں سرمایہ کاری دراصل قوموں کے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔‘‘ انہوں نے حکومت اور عوامی شعبے میں اماراتی خواتین کی نمایاں نمائندگی کو سراہتے ہوئے بیجنگ اعلامیے کے بعد دنیا بھر میں حاصل ہونے والی پیش رفت کو بھی تسلیم کیا۔
متحدہ عرب امارات نے ڈائیلاگ کے مختلف سیشنز میں فعال شرکت کی۔ یو اے ای کی نائب مستقل نمائندہ شہد مطر نے ایک پینل مباحثے میں حصہ لیا جس کا موضوع خواتین کے حقوق کے فروغ اور صنفی مساوات میں تیزی لانے کے لیے اقوام متحدہ کے نظام کو مؤثر طور پر متحرک کرنا تھا۔
انہوں نے زور دیا کہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے فروغ کے لیے عملی، شراکت پر مبنی اقدامات ناگزیر ہیں، اور اقوام متحدہ کو زیادہ نتائج پر مرکوز اور ناپنے کے قابل پیش رفت پر توجہ دینی چاہیے، تاکہ خواتین اور لڑکیوں کو حقیقی فائدہ پہنچایا جا سکے۔
اسی دوران، جنیوا میں متحدہ عرب امارات کے مستقل مشن کے مشیر خلیفہ المزروعی نے رکن ممالک اور اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے نمائندوں کے ساتھ مباحثے کی قیادت کی، جس میں صنفی مساوات اور خواتین کے حقوق سے متعلق سفارشات کے قومی سطح پر نفاذ کی بہترین حکمت عملیوں پر گفتگو کی گئی۔ ان کی رہنمائی میں اجلاس نے واضح اور قابلِ عمل نتائج پر توجہ مرکوز کی۔
اس ڈائیلاگ میں انسانی حقوق کے مختلف اداروں کے نمائندے شریک ہوئے، جن میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق، یو این ویمن، اقوام متحدہ کی آبادیاتی فنڈ، اور گلوبل الائنس آف نیشنل ہیومن رائٹس انسٹی ٹیوشنز شامل تھے، جس سے اس تقریب کی شمولیتی اور مشترکہ نوعیت کو مزید تقویت ملی۔
’’گیلیون ہیومن رائٹس ڈائیلاگ‘‘ اب جنیوا کی سفارتی برادری میں ایک اہم فورم بن چکا ہے، جو انسانی حقوق کے فوری چیلنجز اور بین الاقوامی تعاون پر آزادانہ اور شمولیتی بحث کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔
یہ اجلاس، جو ’’چیٹم ہاؤس رول‘‘ کے تحت غیر رسمی مگر اعلیٰ سطحی مکالمے کے فروغ کے لیے جانا جاتا ہے، رکن ممالک، اقوام متحدہ کی ایجنسیوں، انسانی حقوق کے ماہرین، سول سوسائٹی، اور دیگر متعلقہ فریقین کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ عملی اور پائیدار نتائج حاصل کیے جا سکیں۔