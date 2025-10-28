شارجہ ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس: لیز معاہدوں کی تصدیق میں فیس میں رعایت اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ’’حصاد سینٹر‘‘ منصوبے کی منظوری

شارجہ، 28 اکتوبر، 2025 (وام) --شارجہ کے ولی عہد، نائب حکمران اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمی کی زیرِ صدارت منگل کی صبح حکمران کے دفتر میں شارجہ ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں شارجہ کے نائب حکمران اور کونسل کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ عبداللہ بن سالم بن سلطان القاسمی، اور نائب حکمران و نائب چیئرمین عزت مآب شیخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمی بھی شریک تھے۔
اجلاس میں مختلف سرکاری امور کا جائزہ لیا گیا جن کا مقصد شارجہ کی جامع ترقی کو فروغ دینا اور خاندانوں و افراد کی فلاح و بہبود کے لیے ایسی منصوبہ بندی کرنا ہے جو معاشرتی استحکام اور معیارِ زندگی کو بہتر بنائے۔
کونسل نے شارجہ امارت میں غیر تصدیق شدہ کرایہ داری معاہدوں کے تصفیے سے متعلق ایک اہم فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق، وہ لیز معاہدے جو قانون نمبر (5) برائے 2024 (متعلقہ کرایہ داری قانون اور اس کے ایگزیکٹو ضوابط) کے نفاذ سے قبل کیے گئے تھے لیکن تصدیق شدہ نہیں تھے، ان کا تصفیہ درج ذیل طریقے سے کیا جائے گا:
وہ افراد جنہیں اس وقت کے نافذ قانون کے تحت اپنے لیز معاہدے کی تصدیق کرانا ضروری تھا، انہیں تصدیق فیس پر 50 فیصد رعایت دی جائے گی، بشرطیکہ ان کے معاہدے 19 ستمبر 2024 سے قبل ختم یا غیر تصدیق شدہ ہوں۔
اپنے معاہدے کی تصدیق کرانے والے افراد کو غیر تصدیق پر عائد انتظامی جرمانے سے مکمل استثنا حاصل ہوگا۔
یہ رعایتیں 1 نومبر 2025 سے 31 دسمبر 2025 تک مؤثر رہیں گی اور تمام اقسام کے کرایہ داری معاہدوں (رہائشی، تجارتی، صنعتی اور سرمایہ کاری) پر لاگو ہوں گی۔
عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی، سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران کی ہدایت کے مطابق، کونسل نے حصاد سینٹر برائے سبزی و پھل جمع آوری کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کا مقصد خوراک کے تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانا، زرعی شعبے کی معاونت کرنا اور اماراتی کسانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
حصاد سینٹر کسانوں کے قریب ایک مربوط مرکز فراہم کرے گا تاکہ ان کے اخراجات کم ہوں اور خدمات تک آسان رسائی حاصل ہو۔ یہ مرکز ریٹیل چینز اور ڈسٹری بیوٹرز کے ساتھ معاہدے کرنے کے مواقع فراہم کرے گا، پیکنگ اور لیبلنگ کے عمل کو منظور شدہ معیار اور خوراک کی حفاظت کے اصولوں کے مطابق یقینی بنائے گا، اور کسانوں اور فروخت کنندگان دونوں کے اطمینان میں اضافہ کرے گا۔
مزید برآں، یہ منصوبہ پیشگی طے شدہ معاہدوں کے ذریعے کسانوں کے لیے مارکیٹ کے خطرات کو کم کرے گا اور سالانہ زرعی منصوبہ بندی کے نفاذ میں مددگار ثابت ہوگا۔
کونسل کو شارجہ میں ہونے والی یوم الاتحاد (54ویں قومی دن) کی تقریبات کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی، جن کا مقصد متحدہ عرب امارات کی کامیابیوں اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتے ہوئے اتحاد، حب الوطنی اور قومی فخر کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔
یہ تقریبات شارجہ کے تمام شہروں اور علاقوں میں منعقد ہوں گی، جن میں فنون، تھیٹر، اور روایتی ثقافتی پروگرام شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ، تقریبات میں خاندانی و نوجوانوں کی سرگرمیاں، باصلاحیت افراد کی شرکت، اور چھوٹے و درمیانے درجے کے قومی کاروباروں (SMEs) کی شمولیت بھی ہوگی۔