امارات اور اٹلی کے وزرائے انصاف کی ملاقات، عدالتی تعاون اور منی لانڈرنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر اتفاق

روم، 28 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے وزیرِ انصاف عبداللہ بن سلطان بن عواد النعیمی نے اٹلی کے وزیرِ انصاف کارلو نوردیو سے روم میں ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان عدالتی شعبے میں تعاون کو فروغ دینے اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں ملزمان کی حوالگی، باہمی قانونی معاونت، اور سرحد پار منظم جرائم کے خلاف مشترکہ کارروائیوں جیسے اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ دونوں وزراء نے قانونی اور عدالتی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا اور منظم و مالی جرائم، بشمول منی لانڈرنگ اور مجازی اثاثوں (Virtual Assets) کے غلط استعمال کے خلاف مشترکہ کوششوں کو تقویت دینے پر اتفاق کیا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جرائم سے حاصل شدہ مالی منافع کا سراغ لگانا، منجمد کرنا اور ضبط کرنا بین الاقوامی مجرمانہ نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ دونوں فریقوں نے اثاثوں کی بازیابی، مالی تحقیقات، اور مجازی اثاثوں کے ضوابط کے حوالے سے بہترین تجربات کے تبادلے اور قریبی رابطے کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔
مزید برآں، دونوں وزراء نے متعلقہ حکام کے درمیان مسلسل رابطے کی اہمیت پر زور دیا اور مشترکہ منصوبوں اور ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے باقاعدہ اجلاس منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔
انہوں نے ثقافتی اور تعلیمی میدانوں میں تعاون کے فروغ میں بھی باہمی دلچسپی کا اظہار کیا، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی فہم و ادراک اور علمی تبادلے کو بڑھایا جا سکے۔ دونوں فریقوں نے انصاف کے فروغ اور متحدہ عرب امارات و جمہوریہ اٹلی کے درمیان مضبوط اور دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔