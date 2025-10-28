اماراتی میڈیا فورم کا دسواں ایڈیشن، فلم اور ای گیمنگ کے میڈیا پر اثرات پر مکالمہ

دبئی، 28 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی کے دوسرے نائب حکمران اور دبئی میڈیا کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم کی سرپرستی اور موجودگی میں ’’دسویں اماراتی میڈیا فورم‘‘ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر دبئی کلچر اینڈ آرٹس اتھارٹی کی چیئرپرسن محترمہ شیخہ لطیفہ بنت محمد بن راشد المکتوم بھی شریک تھیں۔
فورم کے دوران "فلم اور ای گیمنگ کے میڈیا کے مستقبل پر اثرات" کے عنوان سے ایک اہم سیشن منعقد ہوا، جس میں دبئی فیوچر فاؤنڈیشن کے سی ای او خلفان بلحول اور دبئی کارپوریشن برائے سیاحت و تجارت مارکیٹنگ (DCTCM) کے سی ای او عصام کاظم شریک تھے، جبکہ سیشن کی نظامت السیغ میڈیا کے سی ای او عبداللطیف السیغ نے کی۔
گفتگو کے دوران پینلسٹوں نے فلم اور ای گیمنگ کو تخلیقی معیشت کے بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ شعبے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع فراہم کرتے ہیں اور دبئی کے خطے میں ایک میڈیا مرکز کے طور پر کردار کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔
خلفان بلحول نے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے مؤثر استعمال کے ذریعے میڈیا حکمتِ عملیوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ عصام کاظم نے فلموں اور گیمز کے ذریعے دبئی کی عالمی سطح پر تشہیر کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔
پینلسٹوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ دبئی ایک جامع اور اختراعی میڈیا نظام کی تشکیل پر کام کر رہا ہے جو تخلیقی صلاحیت، شفاف نظم و نسق، اور قومی شناخت کے درمیان توازن قائم کرے اور اس وژن کے تحت دبئی اور متحدہ عرب امارات کو عالمی تخلیقی معیشت کے قائدین کے طور پر نمایاں مقام حاصل ہو رہا ہے۔