امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کی یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا سے ملاقات، امارات-یورپی تعاون کے فروغ پر گفتگو

ابوظہبی، 28 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے منگل کے روز یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور باہمی مفادات و خوشحالی کے لیے روابط کو وسعت دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
یہ ملاقات ابوظہبی کے قصر الشاطی میں ہوئی، جہاں صدر انتونیو کوسٹا متحدہ عرب امارات کے ورکنگ دورے پر موجود تھے۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور یورپی یونین کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے (سیپا) سے متعلق جاری مذاکرات کی اہمیت پر بات چیت کی۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ معاہدہ دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا اور اقتصادی تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز کرے گا، جو مشترکہ ترقیاتی اہداف کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔
دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص غزہ کی پٹی اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتِ حال پر بھی گفتگو کی۔ انہوں نے جنگ بندی کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ شہری آبادی کو انسانی امداد کی مسلسل، مؤثر اور پائیدار فراہمی یقینی بنائی جانی چاہیے۔
شیخ محمد بن زاید اور صدر انتونیو کوسٹا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عالمی برادری کو زیادہ متحرک کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ دو ریاستی حل کی بنیاد پر ایک منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کا راستہ ہموار کیا جا سکے، جو خطے کے تمام ممالک اور عوام کے مفادات کے مطابق ہو۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارت کاری اور بامقصد مکالمہ ہی بحرانوں کے پائیدار حل کا بہترین ذریعہ ہیں۔
ملاقات میں صدر کے مشیر شیخ سلطان بن حمدان النہیان، صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن تحنون النہیان اور متعدد وزراء و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔