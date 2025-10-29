دبئی میں عالمی سطح کا "ٹی100 ٹرائیتھلون" 15 نومبر کو منعقد، دنیا کے صفِ اول کے ایتھلیٹس شرکت کریں گے

دبئی، 29 اکتوبر، 2025 (وام)--پروفیشنل ٹرائیتھلیٹس آرگنائزیشن (PTO) اور ورلڈ ٹرائیتھلون نے دبئی میں ہونے والے پرو دبئی 'ٹی100' ایونٹ کے لیے مردوں اور خواتین کے فائنل پروفیشنل کھلاڑیوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ یہ مقابلہ 15 نومبر کو منعقد ہوگا اور یہ ‘ٹی100 ٹرائیتھلون ورلڈ ٹور 2025’ کا دوسرا آخری مرحلہ ہوگا، جس کے بعد دسمبر میں قطر میں ورلڈ چیمپئن شپ فائنل منعقد کیا جائے گا۔ اس مقابلے میں دنیا بھر کے 48 ممتاز پیشہ ور ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔
نیوزی لینڈ کے ہیڈن وائلڈ مردوں کے ایونٹ میں فیورٹ کے طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ وہ سنگاپور، لندن، فرنچ ریویرا، اسپین اور وولونگونگ میں مسلسل کامیابیوں کے بعد ‘ٹی100’ ریس ٹو قطر میں سرفہرست ہیں۔ ان کا مقابلہ بیلجیم کے جیلی جینز سے ہوگا، جنہوں نے وینکوور میں فتح حاصل کی اور پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ جرمنی کے میکا نوڈٹ تیسرے نمبر پر ہیں۔
خواتین کے ایونٹ میں برطانیہ کی کیٹ واہ نمایاں فیورٹ ہیں۔ انہوں نے وولونگونگ میں شاندار جیت کے بعد سنگاپور میں بھی کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ فی الحال ریس ٹو قطر میں اپنی ہم وطن لوسی چارلس-بارکلے سے نو پوائنٹس کی برتری کے ساتھ سرفہرست ہیں۔ دونوں دبئی کے مقابلے میں حصہ لیں گی، جو دوحہ میں فائنل سے قبل فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔
مردوں کی ریس صبح 11:30 بجے شروع ہوگی، جس کی لائیو نشریات 11:15 بجے سے شروع ہوں گی۔ خواتین کی ریس دوپہر 1:30 بجے منعقد ہوگی۔
یہ ایونٹ دبئی کے مشہور مقامات، بشمول برج خلیفہ کے پس منظر میں منعقد ہوگا۔ دبئی ٹی100 ویک اینڈ (13 سے 16 نومبر) کو دبئی فٹنس چیلنج (DFC) کے تحت ایک بین الاقوامی کھیلوں کے تہوار کے طور پر منایا جائے گا۔
ایتھلیٹس اپنی ریس کا آغاز جمیرہ 3 بیچ (سن سیٹ) سے کریں گے، وہاں سے سائیکلنگ کے دوران میدان ریس کورس سے گزریں گے، اور اختتام پر برج خلیفہ کے سائے تلے فائنل لائن عبور کریں گے جو دبئی کی اسپورٹس اور سیاحت کے امتزاج کی علامت ہے۔