دبئی: عالمی باکسنگ ایونٹ “ڈیسٹنی اِن دی ڈیزرٹ” کی تیاریاں مکمل

دبئی، 30 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی ایک تاریخی باکسنگ شام کے لیے تیار ہے جہاں شہر میں بے حد متوقع ایونٹ “ڈیسٹنی اِن دی ڈیزرٹ” کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔
یہ مقابلہ دی ایجنڈا کے زیرِ اہتمام 13 فروری 2026 کو دبئی میڈیا سٹی میں منعقد ہوگا، جس میں متحدہ عرب امارات کے پہلے پیشہ ور باکسر عیسیٰ ال دہ سابق برطانوی عالمی چیمپئن کیل بروک کے خلاف ڈبلیو بی سی “یونین بیلٹ” کے عالمی اعزاز کے لیے مدمقابل ہوں گے۔
ایونٹ میں متحدہ عرب امارات کے مختلف فائٹرز بھی شامل ہوں گے جو برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے آنے والے باکسرز کے خلاف رنگ میں اتریں گے۔ تقریب کے دوران مشہور باکسر رِکی "دی ہٹ مین" ہیٹن کو خراجِ تحسین پیش کیا جائے گا جبکہ اس کی فاؤنڈیشن کے لیے تعاون بھی فراہم کیا جائے گا۔
عیسیٰ ال دہ، جنہوں نے اپنی جدوجہد کے ذریعے خلیجی خطے میں پیشہ ور باکسنگ کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس وقت آٹھ فتوحات اور تین شکستوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ عالمی مقابلہ بین الاقوامی سطح پر بھرپور توجہ حاصل کر رہا ہے۔
ایونٹ کے ٹکٹس فروخت کے لیے دستیاب ہیں جن میں وی آئی پی باکسز اور رِنگ سائیڈ نشستیں شامل ہیں، جو اس بات کا مظہر ہے کہ یہ ایونٹ مشرقِ وسطیٰ میں ایک شاندار اور اعلیٰ معیار کے کھیلوں کی تقریب کے طور پر ابھر رہا ہے۔
دبئی کا جدید بنیادی ڈھانچہ، عالمی سطح پر رابطے اور کھیلوں کے مرکز کے طور پر بڑھتی ہوئی شہرت، اس بڑے ایونٹ کے لیے بہترین پس منظر فراہم کر رہے ہیں۔ “ڈیسٹنی اِن دی ڈیزرٹ” کا انعقاد اس بات کی علامت ہے کہ دبئی اب روایتی حدود سے نکل کر عالمی معیار کے کھیلوں کے مقابلے منعقد کرنے والے نمایاں شہروں میں شامل ہو چکا ہے۔