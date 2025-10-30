شارجہ آرٹ فاؤنڈیشن کی نئی فوٹوگرافی گیلری میں “امیج کیپرز” نمائش کا آغاز

شارجہ، 30 اکتوبر 2025 (وام)--شارجہ آرٹ فاؤنڈیشن نے اعلان کیا ہے کہ اس کی نئی قائم کردہ فوٹوگرافی گیلری (المنخ) میں پہلی نمائش “امیج کیپرز” کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔
یہ نمائش 8 نومبر 2025 سے 26 اپریل 2026 تک گیلری 2 اور 3 میں جاری رہے گی، جس میں 17 فنکاروں اور گروپس کے تخلیق کردہ 50 سے زائد فوٹوگرافی نمونے پیش کیے جائیں گے۔ یہ تمام فن پارے فاؤنڈیشن کے اپنے مجموعے سے منتخب کیے گئے ہیں۔
نمائش میں اسٹوڈیو پورٹریٹس، ملٹی میڈیا انسٹالیشنز اور دیگر بصری تخلیقات شامل ہیں، جو فوٹوگرافی کے ذریعے فنّی تجربات اور تخلیقی اظہار کا ایک جامع منظر پیش کرتی ہیں۔
اس نمائش کا عنوان “امیج کیپرز” فرانسیسی نژاد فنکارہ زینب سدیرا کے ایک مشہور فن پارے “گارڈین دیماج” (1998–2001) سے ماخوذ ہے، جو خواتین کے اس کردار کو سراہتا ہے جو ذاتی اور ثقافتی یادداشت کی محافظ ہوتی ہیں۔