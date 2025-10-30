یو اے ای میں “سیمسنگ انوویشن کیمپس 2025” کا آغاز

دبئی، 30 اکتوبر، 2025 (وام)--آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل اکانومی اور ریموٹ ورک ایپلیکیشنز آفس نے سیمسنگ گلف الیکٹرانکس کے تعاون سے “سیمسنگ انوویشن کیمپس 2025” پروگرام کے تعلیمی مرحلے کا آغاز کیا ہے، جو دسمبر کے وسط تک جاری رہے گا۔
یہ پروگرام متحدہ عرب امارات میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے شعبے میں نئی اور باصلاحیت نسل کو تیار کرنے کا مقصد رکھتا ہے۔ 350 گھنٹے پر مشتمل اس تربیتی پروگرام میں نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کی جدید عملی مہارتیں فراہم کی جائیں گی۔ نصاب میں Python پروگرامنگ، احتمال و شماریات، مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ سمیت بنیادی سے اعلیٰ درجے تک تمام تعلیمی پہلو شامل ہیں۔
ایگزیکٹو ڈائریکٹر، آفس برائے مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل اکانومی اور ریموٹ ورک ایپلیکیشنز سقر بنغالب نے کہا کہ مہارتوں کی ترقی مستقبل کی تعمیر کے لیے حکومت کی ترجیحات میں ایک مرکزی ستون ہے۔ ان کے مطابق، ڈیجیٹل اور مصنوعی ذہانت سے متعلق مہارتیں مستقبل کے تقاضوں کے مطابق قومی استعداد کار کو بہتر بنانے اور عالمی مسابقت میں آگے رہنے کے لیے نہایت اہم ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پائیدار مہارت سازی کا نظام قیادت کے اس وژن کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت ایسے قابل اور تخلیقی نوجوانوں کی تیاری کی جا رہی ہے جو مستقبل میں مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل تبدیلی کی قیادت کر سکیں۔
سقر بن غالب نے مزید بتایا کہ مہارت میں سرمایہ کاری افراد کو تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی بازاروں کے مطابق خود کو ڈھالنے کے قابل بناتی ہے اور انہیں ایسے جدت پر مبنی حل تیار کرنے کا اختیار دیتی ہے جو ملک کی ترقی کے سفر میں مددگار ہوں۔
یہ پروگرام سیمسنگ کے عالمی سماجی ذمہ داری (CSR) کے منصوبوں کا حصہ ہے، جس کا مقصد ڈیجیٹل خواندگی میں اضافہ اور اگلی نسل کے موجدوں کو بااختیار بنانا ہے۔ پروگرام کو لچکدار اور قابلِ رسائی بنایا گیا ہے تاکہ طلبہ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں آن لائن اور گروپ لرننگ کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے سکیں۔
یہ تعاون یو اے ای کے مصنوعی ذہانت آفس اور سیمسنگ گلف الیکٹرانکس کے درمیان مشترکہ عزم کی علامت ہے، جو نوجوانوں میں AI تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اقدام “وی دی یو اے ای 2031” وژن اور یو اے ای آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسٹریٹیجی 2031 کے اہداف سے مطابقت رکھتا ہے۔