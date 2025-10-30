کویت میں خلیجی تعاون کونسل کے تجارتی تعاون اجلاس میں یو اے ای کی شرکت، خلیجی معیشت کے استحکام پر زور

کویت، 30 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے وزیرِ معیشت و سیاحت، عبداللہ بن طوق المری کی قیادت میں یو اے ای کے وفد نے خلیجی تعاون کونسل کی تجارتی تعاون کمیٹی کے 69ویں اجلاس میں شرکت کی، جو کویت میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں رکن ممالک کے درمیان معاشی و سرمایہ کاری تعاون کو مضبوط بنانے اور خلیجی منڈیوں کے انضمام کو فروغ دینے سے متعلق متعدد امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر عبداللہ بن طوق المری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اپنی دانشمند قیادت کے وژن اور رہنمائی کے تحت تمام شعبوں میں مشترکہ خلیجی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پُرعزم ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خلیجی معیشت کی لچک اور مسابقت کو بڑھانا وقت کی ضرورت ہے تاکہ جی سی سی خطہ علاقائی و عالمی اقتصادی و تجارتی نقشے پر ایک مؤثر مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور انٹرپرینیورشپ پائیدار ترقی کی بنیاد ہیں، اور ان کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ مشترکہ پروگرامز اور اقدامات کو وسعت دی جائے، فنڈنگ اور انشورنس سہولتوں میں اضافہ کیا جائے، اور ایسے مربوط خدماتی نظام متعارف کرائے جائیں جو کاروباری افراد کو علاقائی اور عالمی ویلیو چینز میں شمولیت کے قابل بنائیں۔
کمیٹی کے اجلاس میں جی سی سی ممالک اور عالمی اقتصادی بلاکس کے درمیان تعاون کو بڑھانے کے طریقہ کار پر بھی غور کیا گیا تاکہ عالمی منڈیوں میں خلیجی ممالک کی موجودگی کو مزید تقویت دی جا سکے۔
اجلاس میں سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری اور یکساں خلیجی تجارتی قانون سازی کی تیاری سے متعلق جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا، جن میں مسابقتی قانون اور ای کامرس و ڈیجیٹل تجارت کے لیے قانونی فریم ورک شامل ہیں۔