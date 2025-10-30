غزہ کی عوام کی امداد کے لیے 7,200 ٹن سامان لے کر یو اے ای کا انسانی ہمدردی پر مبنی بحری جہاز العریش بندرگاہ پہنچ گیا

العریش، 30 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کا انسانی ہمدردی پر مبنی بحری جہاز جس میں 7,200 ٹن خوراک، شیلٹر اور طبی سامان موجود ہے، عرب جمہوریہ مصر کی العریش بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ یہ سامان غزہ پٹی کے متاثرہ عوام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ان کی فوری انسانی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
یہ امدادی جہاز آپریشن "الفارس الشهم 3" کے تحت بھیجا گیا ہے، جس کا مقصد غزہ کے شہریوں کو خوراک، رہائش اور طبی امداد فراہم کر کے انسانی بحران میں کمی لانا ہے۔
یہ امدادی مشن یو اے ای کے فضائی اور بحری انسانی ہمدردی کے پل کا حصہ ہے جو برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہے۔
امدادی ترسیل اور لاجسٹک کارروائیاں متحدہ عرب امارات کی متعدد فلاحی و امدادی تنظیموں کے اشتراک سے انجام دی گئیں، جو ملک کی متحد اور فوری انسانی ردِعمل کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہیں۔
یہ اقدام فلسطینی عوام کے لیے یو اے ای کی مستقل انسانی ہمدردی کی کوششوں کا تسلسل ہے، جو دکھی انسانیت کے ساتھ یکجہتی، مصیبت زدگان کی مدد اور عالمی انسانی اصولوں کے احترام کی عکاسی کرتا ہے۔
آپریشن "الفارس الشهم 3" متحدہ عرب امارات کے اس وژن کی نمائندگی کرتا ہے جو ہنگامی حالات اور قدرتی آفات میں بروقت امداد فراہم کرنے کے لیے انسانی اداروں کے باہمی تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ یہ اقدام سخاوت، ہمدردی اور یکجہتی جیسے اماراتی اقدار کی عملی مثال ہے۔