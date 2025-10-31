ادنوک ڈسٹری بیوشن کا 2025 میں ریکارڈ منافع، 9 ماہ میں 15 فیصد اضافہ

ابوظہبی، 31 اکتوبر 2025 (وام)--ادنوک ڈسٹری بیوشن نے سال 2025 کے ابتدائی نو ماہ میں اپنی تاریخ کی سب سے مضبوط مالی کارکردگی کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق ای بی آئی ٹی ڈی اے (EBITDA) میں 12 فیصد سالانہ اضافہ کے ساتھ یہ 885 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ خالص منافع (Net Profit) میں 15.6 فیصد اضافہ کے ساتھ یہ 579 ملین ڈالر ہو گیا۔
تیسری سہ ماہی میں کمپنی نے 319 ملین ڈالر کا ای بی آئی ٹی ڈی اے ریکارڈ کیا، جو 15.9 فیصد سالانہ اضافہ ظاہر کرتا ہے، جبکہ خالص منافع 21.5 فیصد بڑھ کر 221 ملین ڈالر تک پہنچ گیا۔ یہ دونوں اعداد و شمار مارکیٹ تجزیہ کاروں کی توقعات سے زیادہ رہے۔
کمپنی نے اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ نو ماہ کے ایندھن کی فروخت حاصل کی، جو 11.7 ارب لٹر رہی۔ سال 2025 کے ابتدائی نو ماہ میں 85 نئی سروس اسٹیشنز کا اضافہ کیا گیا، جس سے ایڈنیک کے کل اسٹیشنز کی تعداد 977 تک پہنچ گئی۔
ان میں سے زیادہ تر نئے اسٹیشنز سعودی عرب میں کھولے گئے، جہاں 72 نئے اسٹیشنز شامل کیے گئے۔ اس طرح سعودی عرب میں کمپنی کا کل نیٹ ورک 172 اسٹیشنز تک بڑھ گیا، جو سال بہ سال 150 فیصد اضافہ ہے۔
مقررہ ہدف سے آگے بڑھتے ہوئے، ادنوک ڈسٹری بیوشن نے سال 2025 کے اختتام تک 90 سے 100 نئے اسٹیشنز کھولنے کا نیا ہدف مقرر کیا ہے، جو پہلے کے 60 سے 70 اسٹیشنز کے ہدف سے زیادہ ہے۔ ان میں سے 80 سے 90 اسٹیشنز سعودی عرب میں کھولے جائیں گے۔
ابوظہبی میں منعقدہ پہلے انویسٹر مجلس ایونٹ میں، ادنوک ڈسٹری بیوشن نے اعلان کیا کہ وہ 2028 تک 1,150 سروس اسٹیشنز کا نیٹ ورک قائم کرے گا۔ اس کے علاوہ کمپنی نے اپنی ڈیویڈنڈ پالیسی کو 2030 تک توسیع دینے کی تجویز دی ہے، جس کے تحت 2026 کی پہلی سہ ماہی سے ہر سہ ماہی میں منافع کی ادائیگی کی جائے گی۔
ادنوک ڈسٹری بیوشن کے سی ای او بدر سعید اللامکی نے کہا کہ کمپنی کی ریکارڈ کارکردگی اس کی پانچ سالہ ترقیاتی حکمتِ عملی کی کامیابی کا ثبوت ہے۔
انہوں نے کہاکہ، “ہماری سب سے مضبوط سہ ماہی کارکردگی اور تیزی سے بڑھتا ہوا نیٹ ورک ہمارے کاروبار کی بنیادی مضبوطی اور طویل المدتی ترقی پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔”
اللامکی نے مزید کہا کہ، “غیر ایندھن ریٹیل سیکٹر پر توجہ، ‘اویسس بائے ادنوک’ برانڈ کی تجدید، اور پراپرٹی نیٹ ورک کے ذریعے ہم ایک ایسا لچکدار ماڈل بنا رہے ہیں جو گاہکوں کی بدلتی ضروریات کے مطابق خدمات فراہم کرے اور شیئر ہولڈرز کے لیے پائیدار قدر پیدا کرے۔”
کمپنی کے مطابق غیر ایندھن ریٹیل کاروبار نے بھی 14.7 فیصد سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا، جبکہ سال کے ابتدائی نو ماہ میں 39.6 ملین ٹرانزیکشنز کے ساتھ ریکارڈ کاروبار ہوا۔ اس کے علاوہ کنوینینس اسٹورز کا کنورژن ریٹ بھی 2021 کے بعد بلند ترین سطح 26.2 فیصد تک پہنچ گیا۔