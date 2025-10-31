ابوظہبی کے ولی عہد کی جنوبی کوریا کے صدر سے ملاقات، دوطرفہ تعلقات اور پائیدار ترقی پر تبادلہ خیال

گیانگجو، 31 اکتوبر 2025 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن (اے پی ای سی) فورم کے موقع پر گیانگجو میں منعقد ہوئی۔ ملاقات کے آغاز میں ولی عہد ابوظہبی نے امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے کورین صدر کو نیک خواہشات اور خیرسگالی کے پیغامات پہنچائے، جبکہ صدر لی جے میونگ نے بھی اماراتی صدر کے لیے نیک تمناؤں اور ترقی و خوشحالی کی دعا کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے امارات اور جنوبی کوریا کے درمیان مضبوط دوستی اور تعاون کے رشتے پر بات چیت کی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ دونوں فریقین نے صاف اور قابلِ تجدید توانائی، مصنوعی ذہانت، اور جدید ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں دوطرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا تاکہ پائیدار ترقی اور مشترکہ اقتصادی خوشحالی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔
اس موقع پر شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ متحدہ عرب امارات جنوبی کوریا کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بناتے ہوئے پائیدار ترقی اور باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا، تاکہ دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچے۔
ملاقات میں چیئرمین ایگزیکٹو افیئرز اتھارٹی خالدون خلیفہ المبرک، وزیر برائے غیرملکی تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر مملکت سعید بن مبارک الہاجری، سیکرٹری جنرل ایگزیکٹو کونسل ابوظہبی و چیئرمین دفتر ولی عہد سیف سعید غباش، چیئرپرسن ابوظہبی میڈیا آفس و مشیر برائے اسٹریٹجک تعلقات، ولی عہد دفتر مریم عید المہیری اور اماراتی سفیر برائے جنوبی کوریا عبداللہ سیف النعیمی بھی شریک تھے۔