گوگل کی جانب سے کروم براؤزر میں جیمینی اے آئی فیچرز کی توسیع، نیا ڈیزائن بھی متعارف

کیلیفورنیا، 30 جنوری، 2026 (وام) --گوگل نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے جیمینی مصنوعی ذہانت فیچرز کو مزید وسعت دیتے ہوئے کروم براؤزر میں شامل کر رہا ہے، جو صارفین کے لیے اپنی جدید ٹیکنالوجی کو زیادہ مؤثر انداز میں پیش کرنے کی تازہ کوشش ہے۔
گوگل کے مطابق جیمینی سے تقویت یافتہ نئے فیچرز میں امیج جنریشن ٹول نینو بنانا، پرسنل انٹیلیجنس کی خصوصیت اور آٹو براؤز شامل ہیں، جو ایک ایجنٹک اے آئی ٹول ہے۔ اس فیچر کے ذریعے صارفین ایک ہی ہدایت کے ذریعے براؤزر کو ویب پر مختلف کام انجام دینے کے قابل بنا سکتے ہیں۔
کمپنی نے کروم براؤزر کے لیے ایک نیا ڈیزائن بھی متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت براؤزر کے دائیں جانب ایک علیحدہ پینل شامل کیا گیا ہے، جہاں ویب سرفنگ کے دوران جیمینی چیٹ بوٹ صارفین کے لیے ہمہ وقت دستیاب رہے گا۔
کروم کی نائب صدر پریسا تبریز نے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا کہ ٹیسٹرز نے ان فیچرز کو مختلف روزمرہ کاموں کے لیے استعمال کیا، جن میں ملاقاتوں کی شیڈولنگ، آن لائن فارمز کی تکمیل، ٹیکس دستاویزات جمع کرنا، پلمبرز اور الیکٹریشنز کے تخمینے حاصل کرنا، بلز کی جانچ، اخراجات کی رپورٹس جمع کرانا، سبسکرپشنز کا نظم و نسق اور ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے عمل کو تیز کرنا شامل ہے، جس سے نمایاں طور پر وقت کی بچت ہوئی۔
نئے فیچرز سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گوگل کروم براؤزر کو صارفین کے لیے مزید ذاتی نوعیت کا بنانے پر کام کر رہا ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں گوگل نے جیمینی ایپ میں پرسنل انٹیلیجنس کے نام سے ایک نئی خصوصیت متعارف کرائی تھی، جو جی میل اور گوگل فوٹوز سمیت مختلف ایپس سے معلومات کو یکجا کر کے صارفین کو ذاتی نوعیت کے جوابات فراہم کرتی ہے۔
یہ پیش رفت گوگل ڈیپ مائنڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈیمس ہسابیس کے اس وژن کی عکاس ہے، جس میں انہوں نے ایک ایسے یونیورسل اسسٹنٹ کی تعمیر کا تصور پیش کیا ہے جو مختلف ڈیوائسز پر صارف کی جانب سے منصوبہ بندی اور عملی اقدامات انجام دے سکے۔