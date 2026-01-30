الوَثبہ پودوں کا میلہ 2 سے 13 فروری تک منعقد ہوگا، مقامی زراعت اور غذائی تحفظ کے فروغ پر توجہ

ابوظہبی، 30 جنوری، 2026 (وام) --الوَثبہ پودوں کا میلہ، جو شیخ منصور بن زاید زرعی امتیاز ایوارڈ کے ساتھ منعقد ہونے والی اہم تقریبات میں شامل ہے، 2 سے 13 فروری 2026 تک جاری رہے گا۔ میلے کا مقصد مقامی زراعت کی حمایت، پائیداری کے فروغ اور غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ معیار کی پودوں کی پیداوار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
میلے کے دوران گھریلو باغبانی اور فصلوں کے مؤثر انتظام سے متعلق ورکشاپس، پودوں کی پیداوار کے ماہرین کی زیر قیادت آگاہی سیشنز اور جدید و اسمارٹ فارمنگ تکنیکوں کے عملی مظاہرے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے خصوصی سرگرمیاں اور مقامی پیداوار کی نمائش کے لیے پلیٹ فارمز بھی فراہم کیے جائیں گے، جن کا مقصد گھریلو بنیادوں پر زراعت کی حوصلہ افزائی اور قومی مصنوعات کی مسابقت کو اجاگر کرنا ہے۔
میلے کے مختلف مقابلوں میں مجموعی طور پر 315,000 درہم کے نقد انعامات رکھے گئے ہیں، جن میں بہترین سدر ٹوکری، بہترین انجیر ٹوکری اور ’’قوم کے پھل‘‘ ٹوکری مقابلہ شامل ہیں، جبکہ پھلوں اور سبزیوں کی مصنوعات سے متعلق مقابلے بھی منعقد کیے جائیں گے۔ تمام مقابلوں میں شفافیت، معیار اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سخت معیار مقرر کیے گئے ہیں۔
بہترین سدر ٹوکری کا مقابلہ 2 فروری کو منعقد ہوگا، جس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 25,000 درہم، دوسری کو 15,000 درہم، تیسری کو 10,000 درہم، چوتھی کو 8,000 درہم اور پانچویں پوزیشن کے لیے 5,000 درہم نقد انعام دیا جائے گا۔ مقابلے میں شامل اندراجات کا مقامی طور پر اگایا گیا اماراتی سدر ہونا، کم از کم وزن تین کلوگرام ہونا اور مقررہ تکنیکی معیار پر پورا اترنا لازم ہوگا۔
تمام اندراجات کی کیڑے مار ادویات کی باقیات کے حوالے سے ابوظہبی زراعت و غذائی تحفظ اتھارٹی سے منظور شدہ لیبارٹریز میں جانچ کی جائے گی۔ شرکاء کو ہر اندراج کے ساتھ ایک شناختی لیبل منسلک کرنا ہوگا، جس میں پودے کی قسم، کاشت کا طریقہ اور مصنوعات کی اصل درج ہوگی، تاہم کسی بھی قسم کا برانڈ نام یا شرکاء کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی۔
الوَثبہ پودوں کے میلے کی ٹیم کے سربراہ احمد الکعبی نے کہا کہ یہ میلہ متحدہ عرب امارات کے زرعی شعبے کی نمایاں کامیابیوں کو اجاگر کرتا ہے اور قیادت کے زرعی پائیداری اور غذائی تحفظ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میلہ ایک تعلیمی پلیٹ فارم کے طور پر بھی ترتیب دیا گیا ہے تاکہ مقامی زراعت کی اہمیت سے متعلق آگاہی پیدا کی جا سکے اور گھریلو کاشتکاری اور پائیدار پیداواری طریقوں کی حوصلہ افزائی ہو۔
انہوں نے ابوظہبی زراعت و غذائی تحفظ اتھارٹی کے ساتھ تعاون کو میلے کی ساکھ کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ منظور شدہ لیبارٹری ٹیسٹنگ کے ذریعے غذائی تحفظ کے سخت تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔
میلے میں کسانوں، زرعی پیدا کنندگان، گھریلو کاروباروں اور شیخ زاید فیسٹیول کے زائرین کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے، جن میں شہری، رہائشی اور سیاح شامل ہوں گے۔ یہ میلہ کسانوں کو اپنی مصنوعات کی نمائش، تجربات کے تبادلے اور جدید زرعی طریقوں کو اپنانے کے مواقع فراہم کرے گا۔
الوَثبہ پودوں کا میلہ متحدہ عرب امارات کے ماحولیاتی پائیداری کے اہداف کی حمایت کرتا ہے، اسمارٹ فارمنگ ٹیکنالوجیز کے فروغ پر زور دیتا ہے اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے ذریعے زرعی شعبے کی طویل مدتی پائیداری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔