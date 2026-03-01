لبنانی صدر کی متحدہ عرب امارات سے یکجہتی، ایرانی حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو جمہوریہ لبنان کے صدر جوزف عون کی جانب سے آج ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں خطے کو درپیش سنگین صورتحال اور جاری فوجی کشیدگی کے علاقائی سلامتی و استحکام پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران صدر جوزف عون نے متحدہ عرب امارات اور متعدد دیگر ممالک کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی لبنان کی جانب سے شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں متعلقہ ریاستوں کی خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی اور ان کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں سے متصادم ہیں۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ تحمل، کشیدگی میں فوری کمی اور مکالمے کے فروغ کے لیے نئے عزم کی ضرورت ہے تاکہ مزید بگاڑ اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، جو خطے کو شدید عدم استحکام اور بدامنی سے دوچار کر سکتا ہے۔