متحدہ عرب امارات اور قبرص کے صدور کا رابطہ، خطے کی کشیدگی پر تشویش اور تحمل کی ضرورت پر زور

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ قبرص کے صدر نیکوس کرسٹودولیدیس سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں خطے میں جاری فوجی کشیدگی اور اس کے علاقائی امن و استحکام پر ممکنہ سنگین اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران صدر نیکوس کرسٹودولیدیس نے متحدہ عرب امارات اور متعدد عرب ممالک کی سرزمین پر ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے ملک کی حمایت کا اعادہ کیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں قبرص کے واضح اور حمایتی موقف پر صدر کرسٹودولیدیس کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنا اور تنازعے کے پھیلاؤ کو روکنا ناگزیر ہے، کیونکہ کسی بھی مزید تصعید کے علاقائی سلامتی اور استحکام پر دور رس اور منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔