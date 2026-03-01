صدر شیخ محمد بن زاید اور آذربائیجان کے صدر کی خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو جمہوریہ آذربائیجان کے صدر عزت مآب الہام علییف کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں خطے میں جاری فوجی کشیدگی اور اس کے علاقائی سلامتی و استحکام پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران صدر الہام علییف نے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور اپنے عوام کے تحفظ کے حق میں مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایسے حملے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے حق میں آذربائیجان کے واضح اور حمایتی موقف پر صدر علییف کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال غیر معمولی سنجیدگی کی متقاضی ہے اور اس مرحلے پر تحمل، دانشمندی اور کشیدگی میں کمی کی کوششیں ناگزیر ہیں۔ انہوں نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔