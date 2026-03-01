خطے کی صورتحال کے پیش نظر جی سی اے اے کے آپریشنل منصوبے فعال، 20 ہزار سے زائد متاثرہ مسافروں کو سہولت فراہم

ابوظہبی، یکم مارچ 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے خطے میں جاری پیش رفت کے تناظر میں اپنے ہنگامی و آپریشنل منصوبوں کے فعال ہونے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ قومی ہوا بازی کا شعبہ پروازوں کے شیڈول میں مسلسل تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مربوط اور لچکدار حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔
اتھارٹی کے مطابق ملک بھر کے ہوائی اڈے اور قومی ایئرلائنز منظور شدہ منصوبوں کے تحت فضائی ٹریفک کو منظم انداز میں سنبھال رہے ہیں تاکہ آپریشنل رکاوٹوں کو محدود رکھا جا سکے اور مسافروں کی آمد و رفت میں تسلسل برقرار رہے۔ اس سلسلے میں بعض پروازوں کے راستے تبدیل کیے گئے ہیں، شیڈولنگ کے عمل کو تیز کیا گیا ہے اور مسافر ٹرمینلز میں زمینی سطح پر ہم آہنگی کو مضبوط بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ ازدحام سے بروقت نمٹا جا سکے۔
جی سی اے اے نے واضح کیا کہ ملک متاثرہ اور پھنسے ہوئے مسافروں کی رہائش اور میزبانی کے اخراجات برداشت کر رہی ہے، جبکہ آپریشنل ایڈجسٹمنٹس کے دوران بنیادی سہولیات کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ملک کے ہوائی اڈوں اور قومی ایئرلائنز نے تقریباً 20 ہزار 200 ایسے مسافروں کو سنبھالا جو پروازوں کے شیڈول میں تبدیلی سے متاثر ہوئے۔ انہیں عارضی رہائش فراہم کی گئی، خوراک اور مشروبات مہیا کیے گئے اور منظور شدہ طریقہ کار کے تحت دوبارہ بکنگ کے عمل کو آسان بنایا گیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ قومی ایئرلائنز نے متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی تعاون میں متاثرہ آنے اور جانے والی متعدد پروازوں کا انتظام کیا۔ مسافروں کو ملک کے اندر ان کی حتمی منزلوں تک منتقل کیا گیا جبکہ ٹرانزٹ مسافروں کے لیے عارضی قیام کا بندوبست کیا گیا۔ تمام ضابطہ جاتی کارروائیاں مقررہ فریم ورک کے مطابق مکمل کی گئیں۔
اتھارٹی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہوائی اڈوں اور ایئرلائنز کے درمیان مسلسل رابطہ اور نگرانی کا عمل جاری ہے تاکہ حالات میں بہتری آتے ہی پروازوں کی محفوظ، مرحلہ وار اور منظم بحالی یقینی بنائی جا سکے۔ مسافروں سے ایک بار پھر اپیل کی گئی ہے کہ وہ مستند معلومات صرف سرکاری ذرائع سے حاصل کریں اور اپنی متعلقہ ایئرلائنز سے براہ راست رابطے میں رہیں تاکہ پروازوں سے متعلق تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔