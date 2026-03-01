متحدہ عرب امارات نے ایرانی حملوں میں داغے گئے 137 میزائل اور 209 ڈرونز ناکام بنا دیے

ابوظہبی، 1 مارچ 2026 (وام) --وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کے آغاز سے اب تک متحدہ عرب امارات کی فضائیہ اور فضائی دفاعی افواج نے ملک کی جانب داغے گئے 137 بیلسٹک میزائلوں اور 209 ڈرونز کو ناکام بنا دیا ہے، جس سے دفاعی نظام کی تیاری، سرعتِ عمل اور کثیرالجہتی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت نمایاں ہوئی ہے۔
وزارت کے مطابق 137 ایرانی بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا گیا، جن میں سے 132 کو فضا میں تباہ کر دیا گیا، جبکہ پانچ سمندر میں جا گرے۔ اسی عرصے کے دوران 209 ڈرونز کی نشاندہی کی گئی، جن میں سے 195 کو روک لیا گیا، جبکہ 14 ملک کی سرزمین اور علاقائی پانیوں میں گرے، جس کے نتیجے میں معمولی مادی نقصان پہنچا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائلوں اور ڈرونز کی مؤثر روک تھام کے باعث کچھ ملبہ مختلف علاقوں میں گرا، جس سے چند سول تنصیبات کو محدود نقصان پہنچا۔ وزارت نے تصدیق کی کہ متعلقہ اداروں نے منظور شدہ ہنگامی طریقہ کار کے مطابق فوری کارروائی کی اور متاثرہ مقامات کو محفوظ بنانے کے ساتھ رہائشیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے۔
وزارت دفاع نے حملے کو سخت الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے اسے سنگین اشتعال انگیزی اور شہری سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی قومی خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ متحدہ عرب امارات کو اپنی سرزمین، عوام اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے مناسب وقت اور طریقے سے جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔
وزارت نے مزید کہا کہ افواج ہائی الرٹ پر ہیں اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور غیر مصدقہ خبروں یا افواہوں سے گریز کریں۔