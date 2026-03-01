دبئی ایئرپورٹس میں ہنگامی واقعہ، چار اہلکار زخمی، صورتحال فوری طور پر قابو میں

دبئی، 1 مارچ، 2026 (وام) --دبئی ایئرپورٹس نے تصدیق کی ہے کہ دبئی انٹرنیشنل ہوائی اڈے کے ایک اجتماع کو ایک واقعے کے نتیجے میں معمولی نقصان پہنچا، جسے فوری طور پر قابو میں کر لیا گیا۔
ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں نے بروقت موقع پر پہنچ کر متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہوئے صورتحال کو سنبھال لیا۔ حکام کے مطابق چار عملے کے ارکان زخمی ہوئے، جنہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔
دبئی میڈیا آفس نے بتایا کہ پیشگی ہنگامی منصوبوں کے تحت زیادہ تر ٹرمینلز کو پہلے ہی مسافروں سے خالی کرا لیا گیا تھا، جس کے باعث ممکنہ خطرات کو محدود رکھنے میں مدد ملی۔
حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جیسے ہی مزید مصدقہ معلومات دستیاب ہوں گی، انہیں بروقت جاری کیا جائے گا۔