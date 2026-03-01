جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ڈرون اور گلائیڈر پرمٹ ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیے

ابوظہبی، 28 فروری، 2026 (وام) --جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ملک بھر میں گلائیڈرز، بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں (ڈرونز) اور تمام اقسام کے تفریحی طیاروں کے جاری شدہ پرمٹس کو فوری طور پر ایک ہفتے کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ موجودہ حالات کے تناظر میں عوامی سلامتی اور قومی فضائی حدود کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔
اتھارٹی کے مطابق معطلی کے دوران مذکورہ فضائی آلات کی پرواز، آپریشن یا لانچ کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہوگی۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ یہ اقدام احتیاطی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد فضائی حدود کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے۔
جی سی اے اے نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کی مدت مکمل ہونے پر صورتحال کا ازسرِ نو جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد حالات کے مطابق آپریشنز کی بحالی یا معطلی میں توسیع سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔
اتھارٹی نے ہدایت نامے پر سختی سے عملدرآمد کی تاکید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ قوانین کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔