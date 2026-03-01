اماراتی صدر اور ترک صدر کی علاقائی سلامتی پر فوجی کشیدگی کے اثرات پر گفتگو

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ ترکیہ کے صدر عزت مآب رجب طیب اردوان کے درمیان آج ٹیلیفونک گفتگو ہوئی، جس میں خطے میں جاری فوجی کشیدگی اور اس کے علاقائی سلامتی و استحکام پر مرتب ہونے والے سنگین خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران ترکیہ کے صدر نے متحدہ عرب امارات اور متعدد دیگر ممالک کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی ترکیہ کی جانب سے مذمت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ فوجی کشیدگی کا تسلسل خطے میں تناؤ میں مزید اضافے اور علاقائی سلامتی کو سنگین خطرات سے دوچار کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔
دونوں رہنماؤں نے فوری طور پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے علاقائی مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو فعال بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا، تاکہ خطے میں استحکام اور امن کو یقینی بنایا جا سکے۔