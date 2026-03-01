جبل علی بندرگاہ پر ملبے کے باعث آگ، دبئی حکام نے کسی جانی نقصان کی تردید کردی

دبئی، 1 مارچ، 2026 (وام)-- دبئی حکام نے تصدیق کی ہے کہ فضائی روک تھام کی کارروائی کے نتیجے میں گرنے والے ملبے سے جبل علی بندرگاہ کے ایک برتھ پر آگ بھڑک اٹھی۔
دبئی سول ڈیفنس کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کی کارروائی شروع کر دی، جبکہ آگ کو مکمل طور پر بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔
دبئی میڈیا آفس کے مطابق واقعے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 7 جولائی 2021 کو جبل علی بندرگاہ میں لگنے والی سابقہ آگ کی ویڈیو دوبارہ شیئر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے گمراہ کن اطلاعات پھیلنے کا خدشہ ہے۔
حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جیسے ہی مزید مصدقہ معلومات دستیاب ہوں گی، انہیں بروقت جاری کیا جائے گا۔