قیادت کے وژن اور ادارہ جاتی ہم آہنگی سے امارات مزید مضبوط ہو کر ابھرے گا: چیئرمین این سی ای ایم اے

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام)-- نیشنل ایمرجنسی، کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین علی سعید النیادی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنی قیادت کے وژن، ریاستی اداروں کی مضبوطی اور معاشرتی شعور کی بدولت موجودہ مرحلے سے مزید مضبوط اور مستحکم ہو کر نکلنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔
اتوار کو جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو دنوں کے دوران تمام متعلقہ اداروں کی شمولیت سے ایک مربوط قومی ردعمل دیکھنے میں آیا، جس کے تحت پیش آمدہ صورتحال سے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں نمٹا گیا۔ ان کے بقول یہ اقدامات قومی تیاری کے مقررہ معیارات کے مطابق اور مختلف اداروں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی کے ذریعے انجام پائے ہیں۔
انہوں نے فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی پیشہ ورانہ وابستگی اور قومی ذمہ داری کا احساس اعلیٰ سطح کی تیاری اور واضح طور پر متعین کرداروں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ امر اس بات کا ثبوت ہے کہ قومی نظام منظور شدہ منصوبوں اور طے شدہ طریقہ کار کے تحت تیز اور منظم ردعمل دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔
علی سعید النیادی کے مطابق ابتدا ہی سے قومی ہنگامی و بحران مینجمنٹ فریم ورک کو فعال کر دیا گیا تھا اور خطرات کی مسلسل و جامع جانچ کی بنیاد پر آپریشنل تیاری کو بلند سطح پر برقرار رکھا گیا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں جانوں کے تحفظ، قومی اثاثوں کی حفاظت اور ضروری خدمات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابیاں ادارہ جاتی تیاری میں سرمایہ کاری، پیشگی منصوبہ بندی، مشترکہ قومی مشقوں اور صلاحیت سازی کا نتیجہ ہیں۔
انہوں نے شہریوں اور رہائشیوں کے ذمہ دارانہ طرزِ عمل اور تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کی یکجہتی اور اعتماد متحدہ عرب امارات کی قومی شناخت کا اہم جزو ہے۔ اداروں اور معاشرے کے درمیان مضبوط ہم آہنگی ہی قومی تیاری کی بنیاد ہے، جو ملک کو اعتماد اور سکون کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ مرحلہ ایک بار پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ امارات کے پاس واضح گورننس فریم ورک اور اعلیٰ سطحی مربوط ردعمل کے نظام پر مشتمل ایک بالغ قومی تیاری کا ڈھانچہ موجود ہے۔ حکام چوبیس گھنٹے صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور تیاری کی بلند ترین سطح برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات جاری ہیں۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کو مکمل یقین ہے کہ وہ اپنی قیادت کے وژن، اداروں کی مضبوطی اور معاشرے کے شعور کی بدولت اس مرحلے سے پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ ثابت قدم ہو کر ابھرے گا۔
اپنے بیان کے اختتام پر انہوں نے زور دیا کہ کمیونٹی کی سلامتی اور استحکام ایک مطلق قومی ترجیح ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سرکاری ہدایات پر عمل کریں، معلومات صرف منظور شدہ ذرائع سے حاصل کریں اور غیر مصدقہ مواد کے پھیلاؤ سے گریز کریں۔ پیش رفت کے مطابق معلومات شفاف اور بروقت انداز میں فراہم کی جاتی رہیں گی۔