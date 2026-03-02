ولی عہد ابوظبی شیخ خالد بن محمد بن زاید کا ایکواڈور پہنچنے پر پرتپاک استقبال، دوطرفہ شراکت داری کے فروغ پر زور

کیوٹو، جمہوریہ ایکواڈور، 2 مارچ 2026 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان جمہوریہ ایکواڈور کے صدر ڈینیئل نوبوا کی دعوت پر کیوٹو پہنچ گئے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
کیوٹو کے مشرق میں واقع تبابیلا کے مارسکال سوکرے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ولی عہد ابوظہبی کا استقبال جمہوریہ ایکواڈور کی وزیرِ خارجہ و انسانی نقل مکانی ماریا گبرییلا سومرفیلڈ روسیرو نے کیا۔
اس موقع پر باضابطہ استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی، جس کے دوران شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جس نے صف آرا ہو کر ان کا خیرمقدم کیا۔
ولی عہد ابوظہبی کے ہمراہ اس دورے میں ابوظہبی کراؤن پرنس کورٹ کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن طحنون بن محمد النہیان، چیئرمین یو اے ای احتساب اتھارٹی حمید عبید ابو شباس، ابوظہبی میڈیا آفس کی چیئرپرسن اور ولی عہد کے دیوان میں اسٹریٹجک تعلقات کی مشیر مریم عید المہیری، ولی عہد کے دیوان میں سیکیورٹی امور کے مشیر غانم سلطان احمد السویدی، جمہوریہ ایکواڈور میں متحدہ عرب امارات کے غیر مقیم سفیر ابراہیم سالم العلاوی، اور صدر ایج کمرشل برائے ایج گروپ عمر الزعابی شامل ہیں۔