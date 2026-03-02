صدر امارات اور صدر کینیا کی فون پر علاقائی سلامتی، ایرانی حملوں پر گفتگو

ابوظہبی، 2 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج جمہوریہ کینیا کے صدر معالی ڈاکٹر ولیم ساموئی روٹو کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران کینیا کے صدر نے متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے اپنے ملک کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور امارات کی سلامتی، استحکام، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
امارات کے صدر نے متحدہ عرب امارات کے حق میں کینیا کے واضح اور معاونانہ مؤقف پر صدر ولیم روٹو کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت اور بڑھتی ہوئی سنگین کشیدگی کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جائے، تاکہ علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے اور خطے کو مزید کشیدگی اور بحرانوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔