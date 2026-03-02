متحدہ عرب امارات کے صدر اور سینیگالی ہم منصب کی خطے کی صورتحال پر ٹیلیفونک گفتگو

ابوظہبی، 2 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج جمہوریہ سینیگال کے صدر عزت مآب بسیرو دیومائے فائے کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔
گفتگو کے دوران سینیگال کے صدر نے متحدہ عرب امارات اور متعدد برادر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں کھلی جارحیت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سینیگال متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتا ہے اور اپنی سلامتی، استحکام، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے امارات کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔
امارات کے صدر نے متحدہ عرب امارات کے حق میں سینیگال کے واضح اور معاونانہ مؤقف پر صدر بسیرو دیومائے فائے کا شکریہ ادا کیا۔