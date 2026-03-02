کانگو کے صدر نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے امارات سے یکجہتی کا اظہار کیا

ابوظہبی، 2 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید Aلنہیان کو آج جمہوری جمہوریہ کانگو کے صدر عزت مآب فیلکس تشی سیکیدی کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران صدر فیلکس تشی سیکیدی نے متحدہ عرب امارات اور متعدد برادر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں کھلی جارحیت قرار دیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کانگو متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتا ہے اور اپنی سلامتی، استحکام، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے امارات کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔
امارات کے صدر نے متحدہ عرب امارات کے حق میں کانگو کے واضح اور معاونانہ مؤقف پر صدر فیلکس تشی سیکیدی کا شکریہ ادا کیا ہے۔