متحدہ عرب امارات اور چاڈ کے صدور کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر اتفاق

ابوظہبی، 2 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے آج جمہوریہ چاڈ کے صدر عزت مآب محمد ادریس دیبی ایتنو کا ٹیلیفون رابطہ ہوا، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران چاڈ کے صدر نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے متعدد برادر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
امارات کے صدرعزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں چاڈ کے واضح اور معاونانہ مؤقف پر صدر محمد ادریس دیبی ایتنو کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ اشتعال انگیز اقدامات کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے اور تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارت کاری کو ترجیح دی جانی چاہیے، تاکہ علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔