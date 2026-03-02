دبئی فنانشل سروسز اتھارٹی کا ناسڈیک دبئی عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان

دبئی، 2 مارچ 2026 (وام)--دبئی فنانشل سروسز اتھارٹی نے، جو دبئی انٹرنیشنل فنانشل سینٹر کی آزاد بینکاری، مالیاتی خدمات اور منڈیوں کی نگران اتھارٹی ہے، ناسڈیک دبئی کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بندش پیر 2 مارچ 2026 اور منگل 3 مارچ 2026 کو مؤثر رہے گی۔
ناسڈیک دبئی دبئی انٹرنیشنل فنانشل سینٹر میں قائم بین الاقوامی مالیاتی منڈی ہے، جو علاقائی اور عالمی سرمایہ کاروں کو حصص، مشتقات، صکوک اور روایتی بانڈز کی تجارت کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔
دبئی فنانشل سروسز اتھارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ خطے میں جاری پیش رفت کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے اور مقامی حکام اور متعلقہ مشاورتی اداروں کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہے۔