کویت میں متعدد امریکی فوجی طیارے حادثے کا شکار، تمام عملہ محفوظ

کویت، 2 مارچ، 2026 (وام) --کویت نیوز ایجنسی (کونا) کے مطابق کویتی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ پیر کے روز متعدد امریکی فوجی طیارے حادثے کا شکار ہو کر گر گئے، تاہم تمام عملے کے ارکان محفوظ رہے۔
وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان کرنل سعود العتوان کے مطابق واقعے کے فوری بعد متعلقہ اداروں نے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ امدادی ٹیموں نے عملے کے ارکان کو جائے حادثہ سے بحفاظت منتقل کر کے طبی معائنے اور ضروری علاج کے لیے اسپتال پہنچایا، جہاں ان کی حالت کو مستحکم قرار دیا گیا ہے۔
کرنل العتوان نے بتایا کہ کویتی حکام اس واقعے کی تفصیلات اور اس کے محرکات کے تعین کے سلسلے میں امریکی افواج کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں اور مشترکہ تکنیکی طریقہ کار کے تحت ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔