قطری دفاعی افواج نے بیشتر میزائل اور فضائی اہداف ناکارہ بنا دیے، وزارتِ دفاع

دوحہ، 3 مارچ، 2026 (وام) --قطری وزارتِ دفاع نے ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک ہونے والے حملوں کا مجموعی خلاصہ جاری کرتے ہوئے متعدد فضائی اور میزائل اہداف کی نشاندہی اور ان میں سے اکثریت کو کامیابی سے روکنے کی تصدیق کی ہے۔
وزارت کے مطابق دفاعی نظام نے دو ایس یو 24 لڑاکا طیاروں، تین کروز میزائلوں، 101 میں سے 98 بیلسٹک میزائلوں اور 39 میں سے 24 ڈرونز کو کامیابی کے ساتھ ناکارہ بنایا۔
بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ قطر کی مسلح افواج ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے مکمل صلاحیتوں اور وسائل سے لیس ہیں اور کسی بھی بیرونی خطرے کا مؤثر اور بھرپور جواب دینے کی استعداد رکھتی ہیں۔