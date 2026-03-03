صدر امارات اور کینیڈین وزیر اعظم کی خطے میں کشیدگی، ایرانی حملوں پر گفتگو

ابوظہبی، 3 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج کینیڈا کے وزیرِ اعظم مارک کارنی سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں خطے میں جاری سنگین کشیدگی اور اس کے علاقائی سلامتی و استحکام پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔
گفتگو کے دوران کینیڈین وزیرِ اعظم نے اماراتی سرزمین اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کے تناظر میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ان حملوں کو ریاستی خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں کینیڈا کے اصولی اور حمایت یافتہ موقف پر وزیرِ اعظم مارک کارنی کا شکریہ ادا کیا۔
صدرِ امارات نے اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی میں اضافے کا سلسلہ فوری طور پر روکا جانا چاہیے اور موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کی جانب واپسی ناگزیر ہے، تاکہ علاقائی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔