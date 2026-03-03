فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں ڈرون ملبے سے لگنے والی آگ پر قابوپالیا گیا

فجیرہ، 3 مارچ، 2026 (وام) --فجیرہ کے متعلقہ حکام نے اعلان کیا ہے کہ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آج صبح لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ آگ فضائی دفاعی نظام کی جانب سے ایک ڈرون کو کامیابی سے روکنے کے بعد گرنے والے ملبے کے نتیجے میں بھڑکی تھی۔
بیان میں کہا گیا کہ واقعے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آگ بجھانے کے بعد علاقے میں معمول کی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں اور آپریشنز حسبِ معمول جاری ہیں۔
متعلقہ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ معلومات کے حصول کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں اور افواہوں یا غیر مصدقہ اطلاعات کی ترسیل سے گریز کریں۔