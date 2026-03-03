صدرِ امارات اور وزیرِ اعظم لٹویا کا رابطہ، ایرانی حملوں کی مذمت اور فوری جنگ بندی پر زور

ابوظہبی، 3 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج جمہوریہ لٹویا کی وزیرِ اعظم معالی ایویکا سیلینا کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران وزیرِ اعظم ایویکا سیلینا نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی اور انہیں خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی و استحکام کے لیے براہِ راست خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے ان حالات میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ لٹویا کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں لٹویا کے حمایت یافتہ موقف پر وزیرِ اعظم سیلینا کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ فوجی کارروائیوں کا فوری خاتمہ ناگزیر ہے اور مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے سیاسی عمل اور سفارتی ذرائع کی جانب واپسی ضروری ہے، تاکہ علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔